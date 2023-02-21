Корабейникова (Корабейникова) Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Корабейников Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Корабейников Павел Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Корабейников Михаил Павлович
Отец ребёнка: Корабейников Павел Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Корабейников Алексей Павлович
Отец ребёнка: Корабейников Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно