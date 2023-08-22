Карякин Тимофей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякин Тимофей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карякин Яков Георгиевич

Мать: Карякина Пелагея Константиновна

Рождение ребёнка
16.12.1875

Сын: Карякин Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Лукия Степановна

Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1876

Сын: Карякин Тихон Тимофеевич

Мать ребёнка: Лукия Степановна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукия Степановна

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