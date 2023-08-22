Карякин Тимофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1875
Мать ребёнка: Лукия Степановна
Покровка, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1876
Мать ребёнка: Лукия Степановна
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукия Степановна