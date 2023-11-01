Харченков Василий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Харченкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Харченкова Марья
Рождение ребёнка
1914
Сын: Харченков Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Харченкова Марья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Харченков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Харченкова Марья
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харченкова Марья
Смерть
Неизвестно