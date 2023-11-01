Харченкова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченкова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Харченкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Харченков Василий Анисимович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Харченков Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Харченков Василий Анисимович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Харченков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Харченков Василий Анисимович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченков Василий Анисимович

Смерть
Неизвестно
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