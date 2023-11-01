Харченкова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Харченкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Харченков Василий Анисимович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Харченков Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Харченков Василий Анисимович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Харченков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Харченков Василий Анисимович
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно