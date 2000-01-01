Кадышников Василий Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кадышников Мирон Васильевич
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кадышников Косьма Васильевич
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кадышникова Федора Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кадышникова Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кадышникова Анастасья Васильевна
Мать ребёнка: Ефросинья Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Андреевна