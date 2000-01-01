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Кадышников Косьма Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кадышников Василий Ермилович

Мать: Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
30.06.1905

Сын: Кадышников Петр Косьмин

Мать ребёнка: Стефанида Еремеевна(?)

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Рождение ребёнка
29.01.1907

Дочь: Кадышникова Анна Косьмина

Мать ребёнка: Стефанида Еремеевна(?)

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
26.09.1915

Сын: Кадышников Иван Косьмин

Мать ребёнка: Стефанида Еремеевна(?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Еремеевна(?)

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904
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