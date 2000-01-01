Кадышников Косьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кадышников Василий Ермилович
Мать: Ефросинья Андреевна
Рождение ребёнка
30.06.1905
Мать ребёнка: Стефанида Еремеевна(?)
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Рождение ребёнка
29.01.1907
Дочь: Кадышникова Анна Косьмина
Мать ребёнка: Стефанида Еремеевна(?)
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
26.09.1915
Мать ребёнка: Стефанида Еремеевна(?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Еремеевна(?)
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1904