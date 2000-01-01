(Кадышникова) Стефанида Еремеевна(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадышникова) Стефанида Еремеевна(?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1905

Сын: Кадышников Петр Косьмин

Отец ребёнка: Кадышников Косьма Васильевич

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Рождение ребёнка
29.01.1907

Дочь: Кадышникова Анна Косьмина

Отец ребёнка: Кадышников Косьма Васильевич

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
26.09.1915

Сын: Кадышников Иван Косьмин

Отец ребёнка: Кадышников Косьма Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышников Косьма Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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