(Кадышникова) Стефанида Еремеевна(?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1905
Отец ребёнка: Кадышников Косьма Васильевич
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Рождение ребёнка
29.01.1907
Дочь: Кадышникова Анна Косьмина
Отец ребёнка: Кадышников Косьма Васильевич
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
26.09.1915
Отец ребёнка: Кадышников Косьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно