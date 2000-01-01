(Кадышникова) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадышникова) Ефросинья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кадышников Мирон Васильевич

Отец ребёнка: Кадышников Василий Ермилович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кадышников Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Кадышников Василий Ермилович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кадышникова Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Кадышников Василий Ермилович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кадышникова Анастасья Васильевна

Отец ребёнка: Кадышников Василий Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышников Василий Ермилович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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