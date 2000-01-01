(Кадышникова) Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кадышников Мирон Васильевич
Отец ребёнка: Кадышников Василий Ермилович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кадышников Косьма Васильевич
Отец ребёнка: Кадышников Василий Ермилович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кадышникова Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Кадышников Василий Ермилович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кадышникова Анастасья Васильевна
Отец ребёнка: Кадышников Василий Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня