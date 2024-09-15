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Емельянов Григорий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около ?.01.1795

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1795

Отец: Иван м Емельянович

Мать: Елисафет Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Парасковья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Смирнова (Емельянова) Домника Григорьевна

Мать ребёнка: Емельянова Парасковья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1825

Сын: Емельянов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1826

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