Емельянов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.01.1795
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1795
Отец: Иван м Емельянович
Мать: Елисафет Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Парасковья
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Смирнова (Емельянова) Домника Григорьевна
Мать ребёнка: Емельянова Парасковья
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1825
Сын: Емельянов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1826