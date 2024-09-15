Смирнова (Емельянова) Домника Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Емельянов Григорий Иванович
Мать: Емельянова Парасковья
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Смирнова) Парасковья Киприановна
Отец ребёнка: Смирнов Киприан Исакович
ГАСО, 179-1-213-39л
Бракосочетание
10.01.1850 ст.
ГАСО, 179-1-213-39л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1853
Сын: Смирнов Григорий Киприанович
Отец ребёнка: Смирнов Киприан Исакович
ГАСО, 179-1-213-38об
Смерть
Неизвестно