Смирнова (Емельянова) Домника Григорьевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Емельянова) Домника Григорьевна

Смирнова (Емельянова) Домника Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Емельянов Григорий Иванович

Мать: Емельянова Парасковья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 70л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Смирнова) Парасковья Киприановна

Отец ребёнка: Смирнов Киприан Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-39л
Бракосочетание
10.01.1850 ст.

Муж: Смирнов Киприан Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-39л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1853

Сын: Смирнов Григорий Киприанович

Отец ребёнка: Смирнов Киприан Исакович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-38об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.