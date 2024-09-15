Иван м Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Емельян Корнилович
Мать: (Малкова) Анна Лукинична
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисафет Степановна
ГАСО, 24-25-330, 31л
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Елисафет Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795
Сын: Емельянов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Елисафет Степановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
1801
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Елисафет Степановна
ГАСО, 24-25-330, 30 об
Рождение ребёнка
1803
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Елисафет Степановна
ГАСО, 24-25-330, 30об
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Елисафет Степановна
ГАСО, 24-25-330, 31 л
Смерть
Неизвестно