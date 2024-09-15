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Иван м Емельянович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Емельян Корнилович

Мать: (Малкова) Анна Лукинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 64 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисафет Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 31л
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Елисафет Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795

Сын: Емельянов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Елисафет Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 65 лист
Рождение ребёнка
1801

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Елисафет Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 30 об
Рождение ребёнка
1803

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Елисафет Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 30об
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Елисафет Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 31 л
Смерть
Неизвестно

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