Обухов Андрей (Ондрюшка) Ермолаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1643
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1643
Отец: Обухов Ермолай (Ермачко) Сидоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1667
Сын: Обухов Павел (Павлушка) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Обухов Яков (Якушко) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678