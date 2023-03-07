Обухов Андрей (Ондрюшка) Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Андрей (Ондрюшка) Ермолаев

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Место рождения

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: Обухов Ермолай (Ермачко) Сидоров

Мать: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1667

Сын: Обухов Павел (Павлушка) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Обухов Яков (Якушко) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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