Обухов Ермолай (Ермачко) Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Обухов Сидор Леонтьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Обухов Афонасий (Афонка) Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Обухов Дмитрий (Митка) Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Обухов Иван (Ивашко) Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Обухов Карп (Карпунка) Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Обухов Тихон (Тихонко) Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Обухов Андрей (Ондрюшка) Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Обухов Василий (Васка) Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678