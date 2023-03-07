Обухов Ермолай (Ермачко) Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Ермолай (Ермачко) Сидоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Обухов Сидор Леонтьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Обухов Афонасий (Афонка) Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Обухов Дмитрий (Митка) Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Обухов Иван (Ивашко) Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Обухов Карп (Карпунка) Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Обухов Тихон (Тихонко) Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Обухов Андрей (Ондрюшка) Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Родыгинцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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