Обухов Яков (Якушко) Андреев
Место рожденияПоч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Обухов Андрей (Ондрюшка) Ермолаев
Мать: не указана
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678