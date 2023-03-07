Обухов Яков (Якушко) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Яков (Якушко) Андреев

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Место рождения

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1643 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Обухов Андрей (Ондрюшка) Ермолаев

Мать: не указана

Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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