Ахмади Сабитов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти14.12.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Сабит Валишин
Мать: Мухипзямал Алямшина
Рождение ребёнка
19.04.1869
Дочь: Ихликамал Ахмадиева
Мать ребёнка: Хаснижамал
Рождение ребёнка
09.04.1870
Сын: Шахвали Ахмадиев
Мать ребёнка: Хаснижамал
Рождение ребёнка
25.11.1872
Сын: Зинатулла Ахмадиев
Мать ребёнка: Хаснижамал
Рождение ребёнка
17.01.1876
Сын: Ахметвафа Ахмадиев
Мать ребёнка: Хаснижамал
Бракосочетание
25.09.1877
Жена: Хабибжамал
68 сум | ее представлял отец свидетели Шигай аул Валиулла Ахтям улы и Мухаммаджан Мухтари улы
Развод
16.05.1878
Жена: Хабибжамал
Шигай аул Бикчинтай Ахтям улы и Валиулла Ахтям улы и Ахтари Сабит улы
Бракосочетание
29.03.1879
Жена: Асхабжамал
Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
64 сум | ее представлял отец свидетели Сатлымаш аул Абдухалик Габдуш улы и Исмагил Биктахир улы и Изатулла Нигматулла улы
Рождение ребёнка
05.08.1880
Сын: Ахматсафа Ахмадиев
Мать ребёнка: Асхабжамал
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бибисабира Ахмадиева
Мать ребёнка: Асхабжамал
Рождение ребёнка
20.09.1884
Дочь: Захникамал Ахмадиева
Мать ребёнка: Асхабжамал
Рождение ребёнка
19.08.1887
Сын: Ахмадиев Мухамади Ахмадиевич
Мать ребёнка: Асхабжамал
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1893
Причина смерти: от менингита