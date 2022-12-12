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Ахмади Сабитов

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1838

Дата смерти

14.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Сабит Валишин

Мать: Мухипзямал Алямшина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1869

Дочь: Ихликамал Ахмадиева

Мать ребёнка: Хаснижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1870

Сын: Шахвали Ахмадиев

Мать ребёнка: Хаснижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1872

Сын: Зинатулла Ахмадиев

Мать ребёнка: Хаснижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1876

Сын: Ахметвафа Ахмадиев

Мать ребёнка: Хаснижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.09.1877

Жена: Хабибжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
68 сум | ее представлял отец свидетели Шигай аул Валиулла Ахтям улы и Мухаммаджан Мухтари улы
Развод
16.05.1878

Жена: Хабибжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Шигай аул Бикчинтай Ахтям улы и Валиулла Ахтям улы и Ахтари Сабит улы
Бракосочетание
29.03.1879

Жена: Асхабжамал

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
64 сум | ее представлял отец свидетели Сатлымаш аул Абдухалик Габдуш улы и Исмагил Биктахир улы и Изатулла Нигматулла улы
Рождение ребёнка
05.08.1880

Сын: Ахматсафа Ахмадиев

Мать ребёнка: Асхабжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бибисабира Ахмадиева

Мать ребёнка: Асхабжамал

Рождение ребёнка
20.09.1884

Дочь: Захникамал Ахмадиева

Мать ребёнка: Асхабжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1887

Сын: Ахмадиев Мухамади Ахмадиевич

Мать ребёнка: Асхабжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.12.1893
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от менингита
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