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Асхабжамал

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Место рождения

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1854

Дата смерти

31.12.1912

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.03.1879

Муж: Ахмади Сабитов

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
64 сум | ее представлял отец свидетели Сатлымаш аул Абдухалик Габдуш улы и Исмагил Биктахир улы и Изатулла Нигматулла улы
Рождение ребёнка
05.08.1880

Сын: Ахматсафа Ахмадиев

Отец ребёнка: Ахмади Сабитов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бибисабира Ахмадиева

Отец ребёнка: Ахмади Сабитов

Рождение ребёнка
20.09.1884

Дочь: Захникамал Ахмадиева

Отец ребёнка: Ахмади Сабитов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1887

Сын: Ахмадиев Мухамади Ахмадиевич

Отец ребёнка: Ахмади Сабитов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.12.1912
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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