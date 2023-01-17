Асхабжамал
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти31.12.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.03.1879
Муж: Ахмади Сабитов
64 сум | ее представлял отец свидетели Сатлымаш аул Абдухалик Габдуш улы и Исмагил Биктахир улы и Изатулла Нигматулла улы
Рождение ребёнка
05.08.1880
Сын: Ахматсафа Ахмадиев
Отец ребёнка: Ахмади Сабитов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бибисабира Ахмадиева
Отец ребёнка: Ахмади Сабитов
Рождение ребёнка
20.09.1884
Дочь: Захникамал Ахмадиева
Отец ребёнка: Ахмади Сабитов
Рождение ребёнка
19.08.1887
Сын: Ахмадиев Мухамади Ахмадиевич
Отец ребёнка: Ахмади Сабитов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.12.1912