Захникамал Ахмадиева
Место рождения
Дата рождения20.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884
Отец: Ахмади Сабитов
Мать: Асхабжамал
Бракосочетание
23.01.1903
Муж: Нигматжан
15 сум | ее представлял Галиулла ибн Габид и старший брат Ахмадсафа ибн Ахмади свидетели Исмагил бин Валиулла и Хусниддин ибн Самет и Мухаммаджан ибн Абдужалил и Шахидулла Хантимир улы и Сабир Габид у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно