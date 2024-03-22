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Захникамал Ахмадиева

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.09.1884

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884

Отец: Ахмади Сабитов

Мать: Асхабжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1903

Муж: Нигматжан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
15 сум | ее представлял Галиулла ибн Габид и старший брат Ахмадсафа ибн Ахмади свидетели Исмагил бин Валиулла и Хусниддин ибн Самет и Мухаммаджан ибн Абдужалил и Шахидулла Хантимир улы и Сабир Габид у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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