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Нигматжан

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Место рождения

Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1903

Жена: Захникамал Ахмадиева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
15 сум | ее представлял Галиулла ибн Габид и старший брат Ахмадсафа ибн Ахмади свидетели Исмагил бин Валиулла и Хусниддин ибн Самет и Мухаммаджан ибн Абдужалил и Шахидулла Хантимир улы и Сабир Габид у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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