Нигматжан
Место рождения
Дата рождения1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1903
Жена: Захникамал Ахмадиева
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
15 сум | ее представлял Галиулла ибн Габид и старший брат Ахмадсафа ибн Ахмади свидетели Исмагил бин Валиулла и Хусниддин ибн Самет и Мухаммаджан ибн Абдужалил и Шахидулла Хантимир улы и Сабир Габид у... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно