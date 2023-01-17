Ихликамал Ахмадиева
Место рождения
Дата рождения19.04.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1869
Отец: Ахмади Сабитов
Мать: Хаснижамал
Бракосочетание
15.01.1885
Муж: Сибагатулла
ее представлял отец и его отец свидетели Жантимир Абдугафар улы и Габидулла Мустаким улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)