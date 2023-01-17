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Ихликамал Ахмадиева

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.04.1869

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1869

Отец: Ахмади Сабитов

Мать: Хаснижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1885

Муж: Сибагатулла

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ее представлял отец и его отец свидетели Жантимир Абдугафар улы и Габидулла Мустаким улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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