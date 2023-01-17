Сибагатулла
Место рождения
Дата рождения1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1885
Жена: Ихликамал Ахмадиева
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ее представлял отец и его отец свидетели Жантимир Абдугафар улы и Габидулла Мустаким улы
Место жительства
Неизвестно