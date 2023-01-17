Сибагатулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСибагатулла

Сибагатулла

avatar

Место рождения

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.01.1885

Жена: Ихликамал Ахмадиева

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ее представлял отец и его отец свидетели Жантимир Абдугафар улы и Габидулла Мустаким улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close