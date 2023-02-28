Сабит Валишин
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Валиша Биккулов
Мать: Бикзян
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мухаметгалей Сабитов
Мать ребёнка: Маргуба
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Сахипзямал Сабитова
Мать ребёнка: Маргуба
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ахмади Сабитов
Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ахтари Сабитов
Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шамсикамар Сабитова
Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гафифа Сабитова
Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Бибизяман Сабитова
Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухипзямал Алямшина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маргуба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно