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Сабит Валишин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Валиша Биккулов

Мать: Бикзян

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мухаметгалей Сабитов

Мать ребёнка: Маргуба

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Сахипзямал Сабитова

Мать ребёнка: Маргуба

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ахмади Сабитов

Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ахтари Сабитов

Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шамсикамар Сабитова

Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гафифа Сабитова

Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Бибизяман Сабитова

Мать ребёнка: Мухипзямал Алямшина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухипзямал Алямшина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маргуба

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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