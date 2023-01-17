Бикзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикзян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гадельша Валишин

Отец ребёнка: Валиша Биккулов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Самит Валишин

Отец ребёнка: Валиша Биккулов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сабит Валишин

Отец ребёнка: Валиша Биккулов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Габит Валишин

Отец ребёнка: Валиша Биккулов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиша Биккулов

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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