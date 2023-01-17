Бикзян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гадельша Валишин
Отец ребёнка: Валиша Биккулов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Самит Валишин
Отец ребёнка: Валиша Биккулов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сабит Валишин
Отец ребёнка: Валиша Биккулов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Габит Валишин
Отец ребёнка: Валиша Биккулов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиша Биккулов
Место жительства
Неизвестно