Гадельша Валишин
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Валиша Биккулов
Мать: Бикзян
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гудризямал Гадельшина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мажид Гадельшин
Мать ребёнка: Гульзагифа
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гайнизямал Гадельшина
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850