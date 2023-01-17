Гадельша Валишин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельша Валишин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1784

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Валиша Биккулов

Мать: Бикзян

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гудризямал Гадельшина

Мать ребёнка: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Мажид Гадельшин

Мать ребёнка: Гульзагифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гайнизямал Гадельшина

Мать ребёнка: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1850
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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