Щербакова \\ Михайличенко (Белокур) Матрона Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1842 и 1845
Отец: Белокур Кузьма Иванович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
15.08.1863 ст.
Андрей Федорович Бабиченко
Бракосочетание
02.02.1864 ст.
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBR-Y?i=732&cc=3511744
Восприемник
11.10.1864 ст.
Параскева Игнатьевна (Бугаец) Кибикова
Рождение ребёнка
22.12.1865 ст.
Дочь: Анастасия ? Лаврентьевна
Отец ребёнка: Щербаков Лаврентий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PJ?i=82&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Щербаков Лаврентий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9MP?i=130&cc=3511744
Восприемник
01.01.1869 ст.
Агафья Игнатьевна (Бугаец) Святышенко
Рождение ребёнка
08.01.1871 ст.
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Щербаков Лаврентий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NY-F?cc=3511744
Бракосочетание
04.02.1873 ст.
поручители: Тимофей (Маликин?) и Михаил Демьяненко, Савва Щербаков и Михаил Ковалев | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XJ-R?i... Показать все
Восприемник
27.10.1874 ст.
Анастасия Аароновна Щербакова
Восприемник
11.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Григорьевна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно