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Белокур Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Белокур Иван Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1845

Дочь: Щербакова \\ Михайличенко Матрона Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агриппина Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1846
Воинское звание: рекрут
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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