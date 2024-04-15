Белокур Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Белокур Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1845
Дочь: Щербакова \\ Михайличенко Матрона Кузьминична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агриппина Кузьминична
Военная служба
С 1846
Воинское звание: рекрут
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно