Михайличенко Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1873 ст.
Хотень, Сумська область
поручители: Тимофей (Маликин?) и Михаил Демьяненко, Савва Щербаков и Михаил Ковалев | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XJ-R?i... Показать все
Восприемник
13.12.1880 ст.
Юлиания Тимофеевна (Михайличенко) Белокур
Восприемник
31.05.1886 ст.
Акилина Антоновна (Пархоменко) Кукса
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно