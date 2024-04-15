Михайличенко Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайличенко Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1842 и 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1873 ст.

Жена: Щербакова \\ Михайличенко Матрона Кузьминична

Хотень, Сумська область
поручители: Тимофей (Маликин?) и Михаил Демьяненко, Савва Щербаков и Михаил Ковалев | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XJ-R?i... Показать все
Восприемник
13.12.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Тимофеевна (Михайличенко) Белокур
Восприемник
31.05.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Антоновна (Пархоменко) Кукса
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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