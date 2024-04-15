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Щербаков Лаврентий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Щербаков Иван Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
02.02.1864 ст.

Жена: Щербакова \\ Михайличенко Матрона Кузьминична

Хотень, Сумська область
Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBR-Y?i=732&cc=3511744
Рождение ребёнка
22.12.1865 ст.

Дочь: Анастасия ? Лаврентьевна

Мать ребёнка: Щербакова \\ Михайличенко Матрона Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PJ?i=82&cc=3511744
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.

Дочь: Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Щербакова \\ Михайличенко Матрона Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9MP?i=130&cc=3511744
Восприемник
04.05.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Емельянович Карпенко
Рождение ребёнка
08.01.1871 ст.

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Щербакова \\ Михайличенко Матрона Кузьминична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NY-F?cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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