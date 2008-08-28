Агафонова (Вавилова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Вавилова) Александра Александровна

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Место рождения

Огибалово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.05.1921

Дата смерти

28.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1921

Отец: Вавилов Александр Евлампиевич

Мать: Вавилова Елизавета Дмитриевна

Огибалово, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.05.1945

Сын: Агафонов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Агафонов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1950

Сын: Агафонов Геннадий Анатольевич

Отец ребёнка: Агафонов Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Анатолий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
28.08.2008
Ломоватка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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