Агафонова (Вавилова) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения14.05.1921
Дата смерти28.08.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1921
Рождение ребёнка
11.05.1945
Сын: Агафонов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Агафонов Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1950
Сын: Агафонов Геннадий Анатольевич
Отец ребёнка: Агафонов Анатолий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
28.08.2008
Ломоватка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область