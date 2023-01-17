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Агафонов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Ольховатка, Белгородский уезд, Курская губерния

Дата рождения

14.01.1921

Дата смерти

06.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1921

Отец: Агафонов Михаил Ильич

Мать: Агафонова Анна

Ольховатка, Белгородский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
11.05.1945

Сын: Агафонов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Агафонова Александра Александровна

Рождение ребёнка
03.02.1950

Сын: Агафонов Геннадий Анатольевич

Мать ребёнка: Агафонова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Александра Александровна

Смерть
06.10.1994
Ломоватка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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