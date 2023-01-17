Агафонов Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.01.1921
Дата смерти06.10.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1921
Отец: Агафонов Михаил Ильич
Мать: Агафонова Анна
Рождение ребёнка
11.05.1945
Сын: Агафонов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Агафонова Александра Александровна
Рождение ребёнка
03.02.1950
Сын: Агафонов Геннадий Анатольевич
Мать ребёнка: Агафонова Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1994
Ломоватка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область