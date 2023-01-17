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Агафонов Алексей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1945

Отец: Агафонов Анатолий Михайлович

Мать: Агафонова Александра Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1973

Дочь: Измайлова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1978

Сын: Агафонов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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