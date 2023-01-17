Агафонов Алексей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1945
Рождение ребёнка
26.08.1973
Дочь: Измайлова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1978
Сын: Агафонов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область