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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Чужераменской церкви. Список архивных де Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Чужераменской церкви. Список архивных де Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Чужераменской церкви. Список архивных де Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
17Огибаловская (Большая, Огибалово) (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Огибаловского89126238274512150+см.земледелиеотх. и лесные заработки——Часовня, хлебо-запасный магазин, фельдшерский пункт, больница, волостное правление, ветер. и., казенная винная лавка, маслодельный завод, мел. и мнфкт. лав., смежна с Чуж Показать все
31Чужераменский (Воскресенский) (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля22347150см.+церковная службаземледелие—колодезьЦерковь, школа, мелочная лавка, смежен с деревней Огибаловской.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Огибалово (СС,СККОВ,4 торг. зав.,кред. т-во и зернооч. п.,колхоз,поч. тел. аг.,масл. зав,вет. ф. п.,шк. I ст.,шк. подростк.,сельск. библиотека,телефон) 274деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 41 км. Летнее: 45 км.Зимнее: 186 км. Летнее: 190 км.75115
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35117Огибаловодеревня60°34'с.ш.39°41'в.д.P-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618452231д Огибаловодеревня