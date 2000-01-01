Бугаев Ахрисан
Место рождениях. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Ахрисановна
Мать ребёнка: не указана
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Ахрисановна
Мать ребёнка: не указана
х. Писаревка, Фроловский р., Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бугаев Виссарион Ахрисанович
Мать ребёнка: не указана
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: не указана
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Смерть
Неизвестно
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области