Бугаев Ахрисан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаев Ахрисан

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Место рождения

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бугаев Иосиф Ахрисанович

Мать ребёнка: не указана

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Ахрисановна

Мать ребёнка: не указана

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Ахрисановна

Мать ребёнка: не указана

х. Писаревка, Фроловский р., Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бугаев Виссарион Ахрисанович

Мать ребёнка: не указана

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бугаев Иван Ахрисанович

Мать ребёнка: не указана

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1841

Сын: Бугаев Фёдор Ахрисанович

Мать ребёнка: не указана

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бугаев Антон Ахрисанович

Мать ребёнка: не указана

х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
Смерть
Неизвестно
х. Поддубное Россошанский р-он Воронежской области
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