хутор Писаревка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Писаревка

Фроловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Новогригорьевская станица
3381Писаревский хутор, Новогригорьевской станицы, при реке Ширяе135В общ. вл. стан.520521Хуторское правление44518445

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Фроловский район
15134Писаревкахутор49°41,0' с.ш.43°59,0' в.д.M-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Фроловский муниципальный район, Писаревское сельское поселение
18656436101х Писаревкахутор

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