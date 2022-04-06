село Поддубное, село Поддубное, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Поддубное

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Оценочная опись шерсточески Андрона и Дмитрия Ивановичей Кутяниховых в с. Поддубном Ново-Белянской волости Богучарского уезда. 1909 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Поддубного Ново-Белянской волости в бандитизме и дезертирстве. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1927. Опись 1. Дело 76.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
776Поддубная (Кочержовка), слоб. каз.при рч. Овчинной.9524162602664Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Ново-Белянская волость
418. Поддубная (Кочержевка), слобода бывшая государственная, дворов 169, жителей 1252, церковь православная, школа, 14 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Новобелянская волость
Поддубная (Поддубенское, Кочержовка).5245слободаПоддубенского.2421701

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7632Поддубноесело49°54'с.ш.39°23'в.д.M-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Жилинское сельское поселение
20647416106с Поддубноесело
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