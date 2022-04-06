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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Оценочная опись шерсточески Андрона и Дмитрия Ивановичей Кутяниховых в с. Поддубном Ново-Белянской волости Богучарского уезда. 1909 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Поддубного Ново-Белянской волости в бандитизме и дезертирстве. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1927. Опись 1. Дело 76.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
776Поддубная (Кочержовка), слоб. каз.при рч. Овчинной.9524162602664Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
418. Поддубная (Кочержевка), слобода бывшая государственная, дворов 169, жителей 1252, церковь православная, школа, 14 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Поддубная (Поддубенское, Кочержовка).5245слободаПоддубенского.2421701
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7632Поддубноесело49°54'с.ш.39°23'в.д.M-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647416106с Поддубноесело