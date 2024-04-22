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Митусов Степан Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1847

Отец: Митусов Николай Степанович

Мать: Митусова Анфиса Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.09.1878

Сын: Митусов Степан Степанович

Мать ребёнка: Митусова Евдокия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митусова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митусова Вера Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митусова Инна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник
Смерть
Неизвестно
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