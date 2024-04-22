Митусов Степан Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1847
Рождение ребёнка
24.09.1878
Сын: Митусов Степан Степанович
Мать ребёнка: Митусова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Митусова Инна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник
Смерть
Неизвестно