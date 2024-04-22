Митусов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения03.05.1814
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1814
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
15.10.1847
Сын: Митусов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Митусова Анфиса Сергеевна
Рождение ребёнка
26.01.1850
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Митусова Анфиса Сергеевна
Рождение ребёнка
09.12.1851
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Митусова Анфиса Сергеевна
Рождение ребёнка
05.06.1855
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Митусова Анфиса Сергеевна
Смерть
1870