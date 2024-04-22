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Митусов Николай Степанович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.05.1814

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1814

Отец: Митусов Степан Петрович

Мать: Митусова Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1846

Жена: Митусова Анфиса Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Митусов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Митусова Анфиса Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.1850

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Митусова Анфиса Сергеевна

Рождение ребёнка
09.12.1851

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Митусова Анфиса Сергеевна

Рождение ребёнка
05.06.1855

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Митусова Анфиса Сергеевна

Смерть
1870
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