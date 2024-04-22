Митусова (Бирюкова) Анфиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусова (Бирюкова) Анфиса Сергеевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1824

Дата смерти

1869

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1846

Муж: Митусов Николай Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.10.1847

Сын: Митусов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Митусов Николай Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.01.1850

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Митусов Николай Степанович

Рождение ребёнка
09.12.1851

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Митусов Николай Степанович

Рождение ребёнка
05.06.1855

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Митусов Николай Степанович

Смерть
1869
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