Митусова (Бирюкова) Анфиса Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
15.10.1847
Сын: Митусов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Митусов Николай Степанович
Рождение ребёнка
26.01.1850
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Митусов Николай Степанович
Рождение ребёнка
09.12.1851
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Митусов Николай Степанович
Рождение ребёнка
05.06.1855
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Митусов Николай Степанович
Смерть
1869