Осипов Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1902
Дата смерти10.12.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1902
Рождение ребёнка
20.09.1924
Дочь: Осипова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Осипова Агриппина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Агриппина Тимофеевна
Смерть
10.12.1990