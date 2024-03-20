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Осипов Анатолий Николаевич

Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.10.1902

Дата смерти

10.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

Сo
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1902

Отец: Осипов Николай Егорович

Мать: Осипова Пелагея Максимовна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.09.1924

Дочь: Осипова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Осипова Агриппина Тимофеевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Агриппина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Агриппина Тимофеевна

Смерть
10.12.1990
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