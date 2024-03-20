Осипова (Алексеева) Пелагея Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1900
Сын: Осипов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай Егорович
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область