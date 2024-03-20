Осипова (Алексеева) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Алексеева) Пелагея Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Сo
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1900

Сын: Осипов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Егорович

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
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