Осипова Агриппина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1906
Дата смерти24.04.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1906
Рождение ребёнка
20.09.1924
Дочь: Осипова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Осипов Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1924
Дочь: Осипова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Анатолий Николаевич
Смерть
24.04.1993