Осипова Агриппина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Агриппина Тимофеевна

Место рождения

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

06.07.1906

Дата смерти

24.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

СO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1906

Отец: Мурзиков Тимофей Яковлевич

Мать: Мурзикова Матрена Васильевна

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.09.1924

Дочь: Осипова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Осипов Анатолий Николаевич

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.09.1924

Дочь: Осипова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Анатолий Николаевич

Смерть
24.04.1993