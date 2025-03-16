Аристова (Писарева) Людмила Павловна
Место рожденияКуйбышев
Дата рождения02.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1951
Отец: Писарев Павел
Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аристов Игорь Петрович
Самара, Самарская область, Россия