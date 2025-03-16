Аристова (Писарева) Людмила Павловна 02.12.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аристова (Писарева) Людмила Павловна

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Место рождения

Куйбышев

Дата рождения

02.12.1951

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1950 г.р.
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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1951

Отец: Писарев Павел

Мать: Писарева (Лапыгина) Анна Ивановна

Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Игорь Петрович

Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аристов Игорь Петрович

Самара, Самарская область, Россия

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