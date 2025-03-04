Аристов Игорь Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.10.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1950
Отец: Дёмин Пётр Андреевич
Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Куйбышев
Рождение ребёнка
31.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аристова (Писарева) Людмила Павловна
Самара, Самарская область, Россия