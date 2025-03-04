Аристов Игорь Петрович 06.10.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аристов Игорь Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

06.10.1950

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1950

Отец: Дёмин Пётр Андреевич

Мать: (Аристова) Вера Дмитриевна

Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова (Писарева) Людмила Павловна

Куйбышев
Рождение ребёнка
31.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аристова (Писарева) Людмила Павловна

Самара, Самарская область, Россия

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