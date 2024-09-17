Писарева (Лапыгина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарева (Лапыгина) Анна

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, Доволенский район, с. Ярки

Дата рождения

22.02.1931

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1931

Отец: Лапыгин Иван

Мать: Лапыгина Христиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Павел

Рождение ребёнка
02.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писарев Павел

Бракосочетание
09.02.1985

Муж: Писарев Павел

Смерть
2011

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