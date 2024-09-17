Писарева (Лапыгина) Анна
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Доволенский район, с. Ярки
Дата рождения22.02.1931
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1931
Отец: Лапыгин Иван
Мать: Лапыгина Христиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писарев Павел
Рождение ребёнка
02.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писарев Павел
Бракосочетание
09.02.1985
Муж: Писарев Павел
Смерть
2011