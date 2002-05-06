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Писарев Павел

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Место рождения

Россия, Куйбышевская область, Сергиевский район, с. Б.- Лозовка

Дата рождения

12.10.1927

Дата смерти

06.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1927

Отец: Писарев Иван

Мать: Писарева Наташа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писарева (Лапыгина) Анна

Рождение ребёнка
02.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Писарева (Лапыгина) Анна

Работа или профессия
С 1977 по 1987
Куйбышевское отделения Государственного проектного института «Электропроект»
Бракосочетание
09.02.1985

Жена: Писарева (Лапыгина) Анна

Смерть
06.05.2002

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