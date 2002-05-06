Писарев Павел
Место рожденияРоссия, Куйбышевская область, Сергиевский район, с. Б.- Лозовка
Дата рождения12.10.1927
Дата смерти06.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1927
Отец: Писарев Иван
Мать: Писарева Наташа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писарева (Лапыгина) Анна
Рождение ребёнка
02.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Писарева (Лапыгина) Анна
Работа или профессия
С 1977 по 1987
Куйбышевское отделения Государственного проектного института «Электропроект»
Бракосочетание
09.02.1985
Жена: Писарева (Лапыгина) Анна
Смерть
06.05.2002