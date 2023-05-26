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Дубянский Алексей Алексеевич

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Дубянский Алексей Петрович

Мать: Дубянская Евдокия Романовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
16.01.1879 ст.

Жена: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1880 ст.

Сын: Дубянский Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.

Сын: Дубянский Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.09.1883 ст.

Сын: Дубянский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.09.1884 ст.

Дочь: Дубянская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.05.1886 ст.

Сын: Дубянский Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1888 ст.

Дочь: Дубянская Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1890 ст.

Сын: Дубянский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.05.1894 ст.

Дочь: Дубянская Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: Дубянская Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1919

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