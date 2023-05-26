Дубянский Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Дубянский Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Дубянский Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Дубянский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна
Дочь: Дубянская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Дубянский Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна
Дочь: Дубянская Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Дубянский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна
Дочь: Дубянская Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна
Дочь: Дубянская Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Дубянская (Чичкина) Екатерина Фёдоровна