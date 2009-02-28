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Евдокимов Александр Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1927

Дата смерти

28.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1927

Отец: Евдокимов Демид Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1955

Сын: Евдокимов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Евдокимова Лидия Александровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Валерий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Евдокимова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Лидия Александровна

Смерть
28.02.2009
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