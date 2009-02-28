Евдокимов Александр Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1927
Дата смерти28.02.2009
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1927
Отец: Евдокимов Демид Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1955
Сын: Евдокимов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Евдокимова Лидия Александровна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Валерий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Евдокимова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.2009