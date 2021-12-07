Евдокимова (Казина) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Казина) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1927

Дата смерти

07.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1955

Сын: Евдокимов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Евдокимов Александр Демидович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Евдокимов Александр Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Александр Демидович

Смерть
07.12.2021
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