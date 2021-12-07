Евдокимова (Казина) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1927
Дата смерти07.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1955
Сын: Евдокимов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Евдокимов Александр Демидович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Евдокимов Александр Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.2021