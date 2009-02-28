Евдокимов Демид (Дементий) Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Демид (Дементий) Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Евдокимов Осип Назарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1927

Сын: Евдокимов Александр Демидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Людмила Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Виктор Демидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943
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