Евдокимов Демид (Дементий) Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Евдокимов Осип Назарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1927
Сын: Евдокимов Александр Демидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Людмила Дементьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Виктор Демидович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1943