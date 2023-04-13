Бондаренко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Петр

Бондаренко Петр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бондаренко Стефан Петрович

Мать ребёнка: Бондаренко Евдокия Иеремеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бондаренко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Бондаренко Евдокия Иеремеевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бондаренко Никита Петрович

Мать ребёнка: Бондаренко Евдокия Иеремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Евдокия Иеремеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close