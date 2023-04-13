Бондаренко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бондаренко Стефан Петрович
Мать ребёнка: Бондаренко Евдокия Иеремеевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бондаренко Михаил Петрович
Мать ребёнка: Бондаренко Евдокия Иеремеевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бондаренко Никита Петрович
Мать ребёнка: Бондаренко Евдокия Иеремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно