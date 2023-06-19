Бондаренко Стефан Петрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Бондаренко Петр
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Шелудченко Мария Стефановна
Мать ребёнка: Бондаренко Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бондаренко Павел Стефанович
Мать ребёнка: Бондаренко Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
19.04.1882
Сын: Бондаренко Иван Стефанович
Мать ребёнка: Бондаренко Елизавета Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно