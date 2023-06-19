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Бондаренко Стефан Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бондаренко Петр

Мать: Бондаренко Евдокия Иеремеевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Шелудченко Мария Стефановна

Мать ребёнка: Бондаренко Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бондаренко Павел Стефанович

Мать ребёнка: Бондаренко Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
19.04.1882

Сын: Бондаренко Иван Стефанович

Мать ребёнка: Бондаренко Елизавета Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Елизавета Никитична

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно